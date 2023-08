Calcio. L'Alba fa sua l'amichevole di Cairo. Mister Viassi: "Giovani e tecnici, dobbiamo puntare sul gioco" (VIDEO)

Venti minuti di difficoltà a causa della spinta iniziale della Cairese, poi l'Alba è riuscita, anche forte di una migliore condizione atletica, a far suo il test match in casa dei valbormidesi (CLICCA QUI PER RILEGGERE LA WEBCRONACA).

Un tre a uno in rimonta, arrivato con le firme di Di Salvatore e dei giovani Foschi e Manissero. Proprio l'età media particolarmente bassa e una strutturazione fisica della squadra non da corazzieri, ha spinto il tecnico Fabrizio Viassi a puntare sulle qualità tecniche dei suoi ragazzi per raggiungere la salvezza nel prossimo campionato di Serie D.

Un 4-2-3-1 disegnato soprattutto per far risaltare le doti dei propri fantasisti a ridosso del centravanti.