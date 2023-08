Calcio. E' il giorno dell'arrivo della Primavera del Genoa al Chittolina, alle 16:30 c'è l'amichevole con il Vado

Un buon test reciproco per iniziare a tarare gli ultimi dettagli a ridosso del via della stagione ufficiale, ma l'incontro di oggi pomeriggio sarà soprattutto il modo migliore per celebrare l'approdo al "Ferruccio Chittolina" della Primavera del Genoa.

La squadra rossoblu disputerà infatti le proprie partite interne nell'impianto del team vadese per tutta la stagione 2023/2024: una bella opportunità non solo per i tifosi genoani, ma anche per i sostenitori dei top team, inseriti nel girone del campionato Primavera 1 dove militeranno i grifoncini.

Il primo appuntamento in calendario è per lunedì 28 luglio alle 16:30 per il posticipo tra il Genoa e il Torino.

L'orario è il medesimo per l'allenamento congiunto odierno tra le squadre dei tecnici Mancini e Agostini. Tagliando d'ingresso fissato a 5 euro.