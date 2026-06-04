Taglio del nastro effettuato alla Savona Cup, ieri sera ha infatti preso il via la 9° edizione del torneo di calcio a 7 della città della torretta. Ecco come sono andati i primi incontro, dislocati sui tre campi protagonisti:
TRINCEE
20:30 ASTON BIRRA - DN COSTRUZIONI SRL 10-1
Reti: 3 Latini, Minetti, 3 Fusetti, 3 Polito - Giuli.
21:30 INTERNATIONAL MIX - SEVEN STREET 2-7
Reti: Esponoza, Zefi - Chessa, 4 Damonte, 2 Lleshi.
22:30 PRO SECCO - MEDIOLANUM TEAM SAVONA 0-2
Reti: Barisone, Cuka.
MARACANA'
20:30 BOUTIQUE DELLA PIZZA - DELSER FC 6-2
Reti: 2 Donna, Del Nero, 2 Mencacci, Revello - Marino, Dagnino.
21:30 LORD NELSON - KRAPFEN DI CESARE 2-3
Reti: Sicca, Sciutto - Zuzhi, Frosio, Risso.
SCALETTI
21:00 GIGATECH IMPIANTI - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA 1-11
Reti: 2 Frumento, Doffo, 2 Giacchino, Disisto, Guastamacchia, Amatruda.
22:00 TEAM TEMPOCASA - PESCERIA PESSANO / DARK 6-2
Reti: Tona, 2 Carinci, Tota, 2 Vuillermoz - Perrone, Crocilla.
Un solo match in programma invece per questo giovedì 4 giugno:
MARACANA'
21:00 ARBISOA - VENTAS
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Calcio | 04 giugno 2026, 12:41
Calcio, Tornei Estivi. Ieri il grande inizio della Savona Cup: un match in programma questa sera
Tanti goal e spettacolo nel giorno inaugurale
Taglio del nastro effettuato alla Savona Cup, ieri sera ha infatti preso il via la 9° edizione del torneo di calcio a 7 della città della torretta. Ecco come sono andati i primi incontro, dislocati sui tre campi protagonisti: