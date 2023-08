Nuoto Artistico. Scattano le lezioni gratuite della Rari Nantes Savona per bimbe e bimbi

La Rari Nantes Savona organizza lezioni gratuite di Nuoto Artistico per bambine e bambini che si svolgeranno nella piscina comunale “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona.



Questo il calendario delle lezioni suddivise per anni di nascita:

Nate/i 2014 – 2015:

Lunedì 11/09 – Mercoledì 13/09 – Venerdì 15/09

Dalle ore 17,00 alle ore 18,30



Nate/i 2016 – 2017:

Martedì 12/09 – Giovedì 14/09

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30



Nate/i 2018 – 2019:

Martedì 12/09 – Giovedì 14/09

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30



Nate/i 2020 – 2021:

Mercoledì 13/09 – Venerdì 15/09

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30



Nel caso in cui ci fossero problematiche nei giorni ed orari sopra indicati si possono comunque concordare due prove gratuite.

Non è necessaria la prenotazione. Chi è interessato può presentarsi direttamente in piscina, nei giorni ed orari sopra indicati, con il consueto abbigliamento tecnico (costume, accappatoio, ciabatte e cuffia).

Per eventuali informazioni è possibile telefonare al numero 3470682177 (Signora Matilde Berio Berruti) oppure scrivere una mail a info@rarinantes.sv.it