Al Tennis Sanremo via al Torneo Open: oltre 120 iscritti da tutta Italia

Sono in corso presso il circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia le prime gare del tradizionale torneo di tennis Open singolare maschile e femminile. Trascinato dal grande successo riscosso dal torneo “Sanremo Tennis Cup”, disputato nello scorso mese di marzo con 140mila euro di montepremi, anche il torneo Open, per giocatori di tutti i livelli, vede una straordinaria partecipazione con più di 120 iscritti provenienti da tutta Italia.



Molto folta la pattuglia dei giovani giocatori che hanno scelto Sanremo e la “Sanremo Tennis Academy” come base per la loro crescita professionale nel mondo del tennis. A guidare il gruppo il direttore dell’Accademia Matteo Civarolo, seguito da: Arianna Di Rienzo, Michelle Moro, Maria Luna Meneguzzo, Maria Gaia Meneguzzo, Marietti Alice, Blanca Rizzi, Dimitri Araktcheev, Elia Bonavera, Diego Cassinis, Leonardo Cassinis, Massimiliano Conti, Alessandro De Sanctis, Emanuele De Sanctis, Nicholas Imperiale, Lorenzo Laigueglia, Edoardo Nuvolone, Simone Rivoira, Massimiliano Serpi, Tommaso Sturniolo, Matteo Tosi, Filippo Vivaldi.



Da lunedì 21 agosto il torneo entrerà nel vivo con la discesa in campo dei giocatori di terza categoria per proseguire in metà settimana con gli incontri di seconda categoria e culminare con la finale prevista per domenica 27 agosto. A dirigere gli incontri il giudice arbitro Guido Buonfiglio. L’ingresso è libero per tutte le sessioni di gara e il tifo assicurato dai tanti appassionati di tutte le età che seguono costantemente i progressi dei giovani aspiranti al professionismo.