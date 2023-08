Calciomercato. Città di Savona. In campo a Carcare il portiere Bova e il centrocampista Leite Macedo

Gli annunci ufficiali dovrebbero arrivare presto, ma ieri sera nella distinta della squadra che ha partecipato al triangolare di Carcare erano presenti in campo per il Città di Savona il centrocampista offensivo Leandro Leite Macedo (classe 1994) e il portiere Gianluca Bova.

Leite è nativo di Braganca Paulista, in Brasile, e in Italia ha già vestito la maglia della Leonfortese, oltre ad aver girato in Europa in Francia, Germania e Polonia.

Bova, invece, è cresciuto nel settore giovanile della Samp, passando poi alla Lavagnese e all'Imperia.