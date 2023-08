Calcio, Finale. Le parole d'ordine di mister Monti: "Entusiasmo e semplicità" (VIDEO)

E' stato un Finale ordinato, pulito ed efficace quello visto in campo ieri sera nel test contro la Letimbro.

A segno Dagnino e il neo acquisto Luis Simigliani.

L'attaccante venezuelano si è mosso bene, mostrando una buona fisicità e le caratteristiche del classico centravanti sudamericano.

Un asse centrale completato da Esposito in mediana, sempre pronto a proporsi nel ricever palla, e da Illiano nel pacchetto arretrato.

Cosa potranno fare i giallorossi nel prossimo campionato è difficile dirlo, molto dipenderà dal livello di sviluppo che avranno i tanti giovani interessanti in rosa, ma le premesse viste in campo sembrano essere più che incoraggianti anche per mister Ivan Monti.