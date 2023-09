Calcio, Albenga. La prima "in casa" si giocherà in Piemonte, gli ingauni affronteranno l'Alcione a Fossano

Il presidente Santi Cosenza lo aveva confermato lunedì sera, durante la prima puntata di Stadio Aperto, e nei tempi previsti la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato sede e orario per l'esordio "interno) dell'Albenga in Serie D dopo 33 anni di attesa.

La sfida tra gli ingauni e l'Alcione, assolutamente di cartello data la qualità dell'avversario lombardo, si disputerà infatti nella cornice del "Pochissimo" di Fossano.

La partita è stata calendarizzata sabato pomeriggio (incombe infatti il turno infrasettimanale del 20 settembre) alle ore 18:00.

L'esilio dal Riva, causa squalifica del campo, sarà però di breve durata. Per le gare interne il sindaco Tomatis è pronto a firmare una deroga provvisoria, in attesa del via dei lavori di adeguamento alla nuova categoria previsti per l'impianto di Viale Olimpia.