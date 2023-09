Genoa o Sampdoria? Ecco chi ha più tifosi sotto la Lanterna

Lo sport più seguito dagli italiani è senza alcun dubbio il calcio, e lo dimostra l’altissimo numero di domande avanzate per potersi assicurare gli abbonamenti televisivi presenti. Ma c’è anche da segnalare la costante affluenza negli stadi, anche e soprattutto in quelli più grandi, come lo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Siro di Milano. Ogni tifoseria però è inevitabilmente legata alla propria città, di conseguenza è appurato ormai che ciascuna realtà calcistica può contare sul calore dei suoi tifosi, in un reciproco scambio d’amore. I tifosi sostengono la loro squadra cantando a squarciagola, applaudendo le giocate riuscite e incitando i calciatori, magari fischiando anche gli avversari, con sportività. Dall’altro lato, i giocatori ci mettono tutto l’impegno possibile per far gioire i tifosi.

È risaputo che a Genova ci sia una grande passione per il calcio e non a caso ogni domenica – tra striscioni, sciarpe e altri accessori personalizzati (in siti specializzati in gadget e abbigliamento come fullgadgets.com se ne possono realizzare parecchi) – entrambe le sponde del tifo intingono lo stadio Ferraris con i rispettivi colori dando vita a uno spettacolo cromatico tra i più belli d'Italia. In Italia ci sono numerosi derby, sia cittadini che regionali, ma quello di Genova è sicuramente uno dei più sentiti in assoluto. Anche il derby romano è incredibilmente acceso, così come quello di Milano. Ogni partita delle rispettive squadre è segnata dalla presenza di colori diversi, come a voler segnare il proprio territorio pur condividendo la stessa casa/stadio. Ma siccome la curiosità è essenziale: chi ha più tifosi sotto la Lanterna? Genoa o Sampdoria? Di seguito un approfondimento a riguardo.

Genoa-Sampdoria: uno dei derby più appassionanti in Italia

Tra i derby più affascinanti di tutto il calcio italiano c’è quello storico tra Genoa e Sampdoria. Infatti, ogni qualvolta le due squadre di Genova si affrontano, sia in Serie A che in altre categorie, i tifosi indossano sin dall’alba i colori della loro squadra del cuore. L’antica rivalità è stata battezzata derby della Lanterna proprio per le sue origini antiche, in quanto la Lanterna di Genova è una torre contenente un faro. Si tratta di un simbolo ampiamente riconoscibile, ed è una costruzione situata sul porto della città ligure. Attualmente, sfortunatamente per gli sportivi, non ci potrà essere in Serie A il famoso derby della Lanterna.

Per rivedere le magnifiche coreografie organizzate ad hoc dai rispettivi tifosi, toccherà attendere a causa della retrocessione in Serie B della Sampdoria. I blucerchiati provengono da un’annata complessa sia sul piano dirigenziale che da un punto di vista meramente calcistico, siccome le prestazioni sono state a più riprese insoddisfacenti. Nonostante questo, i tifosi della Samp sono costantemente stati attivi sugli spalti, a dimostrazione di un calore cittadino a dir poco entusiasmante. Ma la piazza di Genova ha potuto comunque accogliere nuovamente una delle due squadre nel maggior campionato italiano: i rossoblù del Genoa, guidati da Alberto Gilardino, sono riusciti nell’impresa di centrare la promozione in Serie A.

Ecco chi ha più tifosi tra Genoa e Sampdoria: il primato sotto la Lanterna

Da un punto di vista coreografico non ci sono dubbi sulla elevata qualità dimostrata dai liguri durante il derby tra Genoa e Sampdoria, rendendo questo storico match estremamente coinvolgente e spettacolare. Ma è ora di svelare quale delle due squadre detiene in realtà il primato per il maggior numero di tifosi. Se le ricerche sociologiche si fermassero soltanto alla città di Genova, allora sarebbero i rossoblù ad avere dalla loro la fetta più grande di tifo. Tuttavia, estendendo la ricerca a tutta la regione della Liguria, allora - secondo lo studio Ipsos StageUp - si può affermare che è la Sampdoria a decretare una certa superiorità rispetto ai cugini del Genoa.