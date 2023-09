Pallanuoto, inizia l'avventura della EuroRari: a Duisburg si fa subito sul serio

Un appuntamento sin da subito impegnativo per Nicosia e compagni che affronteranno, in un girone a cinque squadre, i francesi del Sète Natation (oggi ore 18.00), i serbi del Vaterpolo Klub Partizan (sabato alle 10.00), i padroni di casa dell’ASD Duisburg (sabato alle 20.00) e i connazionali del Telimar Palermo (domenica alle 10.00).

La seconda competizione europea per club in questa stagione è profondamente rinnovata ed altamente competitiva. Ai 22 club già iscritti si sono aggiunte altre 14 squadre escluse dal primo turno di Champions League: sono così 36 i club suddivisi in 8 gironi (quattro da quattro squadre e quattro da cinque squadre) che si contenderanno il passaggio alla fase successiva a cui accederanno le prime due di ogni raggruppamento.