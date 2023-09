Pallanuoto, la RN Savona parte forte anche in in Len Euro Cup: Sète Natation battuto 16-8

Inizia con il piede giusto l'avventura della Bper Rari Nantes Savona in Len Euro Cup.

All'esordio nel girone F del Qualification Round che si disputa a Duisburg, i biancorossi hanno superato nettamente i francesi del Sète Natation: 16-8 il risultato finale in favore dei ragazzi di Alberto Angelini. A segno tre volte Guidi e Vavic, doppiette per Patchaliev, Figlioli, Rizzo ed Erdelyi. In gol anche Rocchi e Durdic.