Calcio. Promozione: super Bragno al "Corrent", il derby si tinge di biancoverde. Carcarese ko 2-1 nell'anticipo

CARCARESE - BRAGNO 1-2 (14' Briano - 32' Amud, 66' Marini)

FINISCE QUI! Il derby è del Bragno, che supera 2-1 a domicilio la Carcarese nell'anticipo della 3' giornata. Prova super la squadra di Adami, che ribalta il gol di Briano con Amud e Marini. Sfuma ancora la prima vittoria per i biancorossi di Chiarlone, poco brillanti per tutti i novanta minuti

96' SAVIOZZI SI DIVORA IL 2-2, PIZZOLATO DI COSCIA SALVA TUTTO NEI PRESSI DELLA LINEA

95' angolo per il Bragno, secondi preziosissimi che scorrono in casa biancoverde

95' l'ex Cairese e Imperia calcia alle stelle, non in serata anche l'attaccante biancorosso

94' punizione per i padroni di casa dal limite, mattonella ideale per Saviozzi

93' Rizzo claudicante, ma il portierino classe '05 si oppone anche alla conclusione di Brovida da posizione centrale, ultimi disperati assalti della Carcarese

92' ammonito Savaresi

91' proprio Gamba sul secondo palo buca il pallone, altra chance per chiudere la gara non concretizzata dalla squadra di Adami

90' saranno sei i minuti di recupero

89' ammonito Brovida, tensione alta in questo finale. Esce intanto un super Jovanov, applaudito a scena aperta dal pubblico di fede biancoverde, al suo posto Gamba

88' rasoterra di Brignone dal limite, Rizzo c'è ma non si fida della presa, respira comunque il Bragno

85' TRAVERSA DEL BRAGNO, DEVIAZIONE SOTTO MISURA DI UN GIOCATORE BIANCOVERDE E SFERA CHE SI STAMPA SUL LEGNO A GIRIBALDI BATTUTO

84' Jovanov d'esperienza si porta a casa una punizione dei pressi della bandierina, il rigore sbagliato ha tolto ulteriori certezze a una Carcarese in serata no.

81' a terra il portiere del Bragno dopo una botta subita in un'uscita alta per anticipare Saviozzi

79' scintille tra Di Martino e Nonnis, Corellino interviene per sedare gli animi di un derby che si avvia verso gli ultimi dieci minuti

77' M. RIZZO PARA IL PENALTY CALCIATO DALLO STESSO BROVIDA, PIATTONE SINISTRO DEBOLE E PIUTTOSTO CENTRALE CHE IL PORTIERE RIESCE A RESPINGERE

76' RIGORE PER LA CARCARESE, ATTERRATO BROVIDA IN AREA, CHANCE DAL DISCHETTO A FAVORE DEI BIANCOROSSI

75' prosegue la girandola di cambi, nel Bragno tocca a Di Martino al posto di Bignoli

72' Della Rossa rileva Spozio

68' dentro Luca Moretti al posto di Mombelloni, Chiarlone prova a pescare dalla panchina per scuotere i suoi

66' LA RIBALTA IL BRAGNO! Marini, appena entrato, conclude un'azione personale di Jovanov che aveva approfittato di un pasticcio della difesa biancorossa, l'arbitro concede vantaggio dopo il fallo di Giribaldi sull'attaccante biancoverde e il numero diciotto, a porta sguarnita, segna il gol del vantaggio

64' fischiato un fuorigioco anche ai biancoverdi, che avevano trovato un passaggio vincente per mettere Bignoli a tu per tu con Giribaldi, proteste veementi da parte della panchina

62' Bragno pericolosissimo sulla ripartenza, sinistro insidioso di Jovanov deviato in corner

61' annullato a Bertoni il gol del 2-1, posizione di offside ravvisata dal primo assistente, il signor Zunino di Savona

60' Brovida per Basso, primo cambio tra le fila di casa

57' Pizzolato con i tempi giusti raccoglie il suggerimento in verticale di un compagno mettendo in mezzo un pallo forte e teso che si perde oltre la linea di fondo campo, continua a giocare con coraggio la squadra di Adami, non è invece la solita Carcarese sciolta e precisa, seppur l'undici di Chiarlone possa sempre rendersi pericoloso da un momento all'altro

53' punizione tagliata di Risso, Jovanov spizza il pallone senza trovare però la porta

51' ancora Basso, questa volta da posizione defilata, diagonale potente ma impreciso che non impensierisce Rizzo

50' Basso di testa dal limite dell'area piccola spedisce a lato, sul versante opposto il tiro cross di Monni si perde di poco sul fondo. Ripresa iniziata con brio da una parte all'altra

49' Chiarlone ridisegna il reparto avanzato, con Brignone alle spalle di Saviozzi e Briano-Basso larghi sulle fasce

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 1-1, al vantaggio di Briano ha risposto Amud su punizione. Tra poco il racconto della ripresa

43' Basso di testa incorna la sfera anticipando Rizzo in uscita, precario equilibrio e posizione defilata non permettono all'attaccante di casa in centrare lo specchio

41' Brignone di punta fa correre sulla sinistra Briano, cross in mezzo che Rizzo agguanta senza problemi. Rimane a terra il giocatore ex Albenga e Savona, che sembra comunque in grado di proseguire

40' Adami costretto al primo cambio, dentro Pizzolato al posto di Tubino

39' Risso dalla lunghissima distanza non inquadra lo specchio, ma i neroverdi continuano a farsi preferire rispetto ai padroni di casa

33' gol meritato per la squadra di Adami, primo tempo fin qui complessivamente superiore rispetto alla prova della Carcarese

32' IL PAREGGIO DEL BRAGNO! Punizione di Amud dai ventidue metri, pallone che accarezza il palo prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco, parità ristabilita al "Corrent". Da rivedere il posizionamento della barriera al momento del tiro del numero cinque biancoverde

30' Mombelloni di testa sfiora il raddoppio, incornata a due passi dalla porta che sibila alla sinistra di M. Rizzo

28' Briano è il più pimpante tra i padroni di casa, altra apertura per Mombelloni che cross in area trovando una deviazione in corner

26' va direttamente verso la porta Jvanov, pallone che sorvola la traversa di un paio di metri

25' fallo di mano nei pressi del vertice dell'area biancorossa, chance su palla inattiva per il Bragno

24' Saviozzi è il primo ammonito del match, fallo tattico sulla ripartenza di Monni

16' ci prova da fuori Cherkez, sinistro masticato che non crea problemi alla porta biancorossa

15' al primo vero affondo trova la via del gol la squadra di Chiarlone, nonostante fosse stato il Bragno ad avere un approccio migliore alla gara

14' BRIANO! CARCARESE IN VANTAGGIO! Il numero sette si libera in area e da posizione defilata calcia sul primo palo beffando M. Rizzo, 1-0 al "Corrent"

12' Amud dalla propria metà campo prova a sorprendere Giribaldi, l'ex Savona recupera la posizione e fa ripartire i suoi

10' Monni dalla lunga distanza impegna il numero uno biancorosso, che riesce, seppur con un intervento non proprio pulito, ad alzare con la punta dei guantoni in angolo

8' prima parata a terra di Giribaldi sulla conclusione in mischia di un giocatore ospite, come detto è un Bragno che ha iniziato la partita con grande personalità

7' prova ad alzare il baricentro la squadra di Chiarlone, ma i biancoverdi non rinunciano a proporsi in avanti. Punizione dalla trequarti sinistra per l'undici di Adami

5' errore di comunicazione tra portiere e difesa del Bragno, Brignone ne approfitta e appoggia al limite per Saviozzi, sinistro di prima che si perde alto

4' scambio al limite tra Saviozzi e Basso, il numero nove di casa perde l'attimo per calciare e l'occasione sfuma

2' primo angolo della gara a favore della squadra di Adami, libera la difesa biancorossa

1' Bragno sul pallone, si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Moretti F., Mombelloni, Croce, Spozio, Nonnis, Briano, Bertoni, Basso, Brignone, Saviozzi

A disposizione : Ghiglione, Bonifacino, Brovida, Manfredi, Della Rossa, De Matteis, Diamanti, Moretti L., Gavarone

Allenatore : Chiarlone

BRAGNO: Rizzo M., Tubino, Salvaresi, Risso, Amud, Puglia, Monni, Cherkez, Jovanov, Rizzo S., Bignoli

A disposizione : Binello, Capici, Di Noto, Cirio, Gamba, Bovio, Marini, Pizzolato, Di Martino

Allenatore : Adami

Arbitro: Corellino di Genova

Assistenti: Zunino e Plaka di Savona