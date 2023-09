Pallanuoto, Euro Cup. La RN Savona batte anche il Duisburg (16-12) e accede al secondo turno

Terza partita e terza vittoria consecutiva per la Bper Rari Nantes Savona nel Qualification Round di Len Euro Cup.

Dopo il 4-2 del primo tempo, la compagine savonese ha incassato un parziale di 1-4 nella seconda frazione. Nel terzo (parziale di 4-1) e quarto tempo non è mancata però la pronta reazione che ha poi condotto alla vittoria finale.

Domani mattina, alle 10.00, l'ultimo atto della breve ma intensa avventura in terra tedesca che vede fin qui la R.N. Savona a punteggio pieno in testa al girone F del turno preliminare della seconda competizione europea per club: il derby italiano con il Telimar Palermo.

A.S.D. DUISBURG – BPER R.N. SAVONA 12 – 16

Parziali (2 – 4) (4 – 1) (1 – 4) (5 – 7)



TABELLINO



A.S.D. DUISBURG: Schenkel, Eidner 1, Simic, Gemalmazoglu, Schwark,

Dolff, Illinger, Kueppers 3 (di cui 1 su rigore), Seifert 2, Gusakov 4,

Gergelyfi 2, Sekulic, Burgsmueller.

Allenatore Vuk Vuksanovic.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 2, Figlioli 3, Vavic 1,

Rizzo 1 (su rigore), Bragantini, Bruni 2, Campopiano 3, Guidi 2, Durdic

1, Erdelyi, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Norbert Ercse (Ungheria) e Oriol Jaumandreu (Spagna).



Delegato Len: Marjio Brguljian (Montenegro).



Superiorità numeriche:

A.S.D. DUISBURG: 7 / 14 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 7 / 13 + 2 rigori di cui 1 realizzato.





Note: usciti per 3 falli: A 2'41” dalla fine del 3° tempo Illinger (Duisburg).

Nel quarto tempo Bruni (Savona) ha sbagliato un rigore (parato).