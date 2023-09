Calcio, Albenga. Patron Bottega dona la maglia al sindaco Tomatis: "Mercoledì via ai lavori. Abbiamo la promessa, ci farà fare la copertura" (FOTO E VIDEO)

Porte chiuse, porte aperte? E'stato un tira e molla intenso quello vissuto sabato pomeriggio negli uffici dell'Annibale Riva per capire se, in vista del derby con il Vado, i sostenitori bianconeri e tutti gli appassionati avrebbero potuto assistere alla partita.

Alla fine l'intervento del sindaco Tomatis si è rivelato decisivo, come ha confermato il patron Guido Bottega.

L'omaggio della maglia del ritorno in Serie D è stata ha rappresentato un atto di amicizia e di gratitudine, oltre ad alcune interessanti dichiarazioni sui lavori che coinvolgeranno l'impianto di viale Olimpia.

Mercoledì inizieranno i lavori, ai quali seguirà l'immediata installazione dei seggiolini nella parte alta della tribuna.

Bottega ha anche strappato la promessa del via libera per l'installazione della copertura per la tribuna stessa. "Una promessa impegnativa" l'ha definita sorridendo il primo cittadino, con tanto di stretta di mano davanti a tutto il pubblico bianconero.