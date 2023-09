Iniziare la stagione con una sconfitta in trasferta non avrebbe rappresentato per il Città di Savona il modo migliore per interfacciarsi con la nuova stagione.

Lo svantaggio in casa del Borgio Verezzi è stato però riequilibrato proprio a fil di sirena da Marco Rapetti, autore dell'1-1 in casa dei rossoblu a pochi secondi dal triplcie fischio finale.

Una realizzazione importante, non solo per smuovere subito la classifica, ma soprattutto per il morale del nuovo team biancoblu.