Memorial Tessitore, torneo under 14 femminile di volley a Sanremo: sfida tra Liguria e Piemonte

E’ tutto pronto al Mercato dei Fiori di Bussana per il secondo atto della 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, la storica kermesse organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Oggi e domani, per la categoria Under 14 femminile, è duello tra Liguria (rappresentate le province di Imperia, Savona e Genova) e Piemonte (Alessandria, Asti, Cuneo, Biella).

Sono le sfide (valide per il gruppo A) El Gall Grinzane Cavour-Golfo di Diana e Alessandria-Maremola Pietra Ligure, sui campi da gioco intitolati ad Enrico Chiavari, ad aprire, alle ore 13.30, le ostilità. A seguire, non prima delle 15, toccherà alle altre quattro squadre in lizza, con questi abbinamenti: Team Lessona Cossato-Cogovalle e Valle Belbo Canelli-Albenga (girone B). Il programma odierno si completa nel tardo pomeriggio, mentre domani, dalle ore 9, si ripartirà dai quarti di finale. Il confronto per il 1° e 2° posto è fissato per le ore 16.30, cui seguirà la cerimonia di premiazione.