Pallanuoto. Rari Nantes Savona, esordio super anche in campionato: Posillipo battuto 17-8 a domicilio

POSILLIPO - RARI NANTES SAVONA 8-17

FINISCE QUI! ESORDIO SUPER PER LA RARI NANTES SAVONA ANCHE IN CAMPIONATO! Posillipo battuto 17-8 al termine di una gara condotta con grande autorevolezza dall'inizio alla fine. Mercoledì alla Zanelli (ore 18.30) il big match contro il Brescia

0.28 CAMPOPIANO allarga il gap tra liguri e campani! 17-8 a meno di trenta secondi dal termine, mancino devastante da posizione angolata

1:02 sbatte sulla traversa lo stesso Cuccovillo, non si era accolto dell'espulsione di Bragantini il giocatore di casa

1:21 Da Rold dice di no a Cuccovillo, ulteriore possesso per i rossoverdi

1:45 CAMPOPIANO! 16-8! Tiro deviato da Somma e sfera in fondo al sacco, titoli di coda sul match

2:08 lettura difensiva impeccabile di Vavic, ancora a secco Posillipo con l'uomo in più

2:49 Brancaccio si gioca il time out prima degli ultimi tre minuti scarsi di partita

3:26 Campopiano di forza si guadagna la superiorità, ma il Posillipo neutralizza la situazione in uomo in meno e prova a ripartire in contropiede

4:11 altro rigore trasformato dalla Rari! DURDIC sotto l'incrocio, sono 15 le reti dei biancorossi!

4:27 CUCCOVILLO trova la via delle rete, primo centro per il numero otto rossoverde. Nella Rari entra tra i pali Da Rold al posto di Nicosia

4:59 la potenza esplosiva di FIGLIOLI! Secondo gol su rigore, quarto personale, 14-7

5:51 Guidi non finalizza un giro palla impeccabile con l'uomo in più della Rari, il pallone si ferma sull'acqua a pochi centimetri dalla linea del gol

6:44 Vavic con poca spinta spara alto, scorre via veloce questo ultimo quarto

7:20 Nicosia allarga il braccio sinistro e nega il gol a Mattiello, solida anche oggi la prova del portiere del Settebello

8:00 pareggia il conto degli sprint vinti il Posillipo, ma sono sei i gol da recuperare

ULTIMO QUARTO

0:01 Somma ci prova sul gong, respinge la difesa biancorossa.

0:47 Aiello al centro si libera bene di due avversari, ma la sua conclusione rimbalza sull'acqua e termina alta

1:30 la rete di MATTIELLO, sale a sette gol il bottino del Posillipo

2:28 Nicosia para la conclusione centrale di Briganti, partita virtualmente in ghiaccio per il team di Alberto Angelini, che non vuole comunque cali di concentrazione

3:11 FIGLIOLI trasforma il rigore dopo il fallo di Picca, 13-6 e tripletta per il trentanovenne fuoriclasse biancorosso

3:28 RADOJEVIC spezza il digiuno dei padroni di casa, 6-12

3:57 Durdic fermato dal palo, ma la difesa dei campani sta concedendo tanto in questi minuti

4:45 c'è gioia anche per BRAGANTINI! Quinta rete di fila per il Savona, Posillipo in grande difficoltà

5:23 cala la tripletta PATCHALIEV! Dilaga ora la Rari!

5:45 restano troppe basse le percentuali realizzative del Posillipo con l'uomo in più, Somma non riesce a segnare a pochi centimetri dalla porta

6:27 DURDIC! Destro in buca d'angolo per il montenegrino dopo una serie di finte, Posillipo doppiato. 10-5

7:20 Rocchi questa volta si fa ipnotizzare da Spinelli, occasione sciupata in questa circostanza

8:00 secondo sprint di fila vinto dal Savona

TERZO QUARTO (2-4)



0.17 ROCCHI ancora a segno! Tutto solo al centro il giocatore savonese sull'assist di Patchaliev, si chiude la seconda frazione di gioco. 5-9 il parziale a metà gara

1:01 altra parata super dell'estremo difensore partenopeo, Patchaliev non riesce a bucare la porta, si arrabbia Angelini

1:45 è una Rari consistente anche in fase difensiva, arriva poi la deviazione decisiva di Spinelli sul tiro di Rizzo

2.14 rovesciata vincente di ROCCHI! Gran conclusione al centro per il giocatore biancorosso, 5-8

2:27 ROCCHINO in gol dopo l'espulsione di Urbinati, mini break per il Posillipo, 5-7

2:56 colpito al volto il numero undici campano, tre minuti di sospensione per prestare le cure a Picca

3:20 percentuali da uno su cinque con l'uomo in più per i padroni di casa

4:00 AIELLO sfrutta la superiorità, Nicosia battuto, cerca di restare in scia la squadra di Brancaccio

4:31 ERDELYI! Finta di tiro splendida di Figlioli che libera invece l'ex Vasas davanti a Spinelli, +4 Rari Nantes!

5:30 PATCHALIEV! Galoppata solitaria verso la porta campana, pallone schiacciato sull'acqua prima di finire sotto l'incrocio, prova a prendere il largo la squadra savonese

5:48 arriva la doppietta anche per CAMPOPIANO, sinistro sul primo palo vincente, 3-5!

7:08 Cuccovillo fermato da Figlioli, si segna davvero poco in superiorità

8:00 primo possesso del secondo quarto è di marca savonese, ma c'è fallo offensivo di Rocchi

SECONDO QUARTO (2-5)

0:02 Vavic dall'angolo ha poca luce per battere a rete, si chiude 4-3 per la Rari il primo quarto

0.20 RADOJEVIC in ripartenza, a segno il mancino numero dieci, si infuria Angelini...

1:35 Nel tabellino anche PATCHALIEV! Ripartenza perfetta e il numero tre biancorosso riporta la Rari a +2

2:18 ANCORA FIGLIOLI! Si alza dall'acqua con estrema facilità e infila Spinelli nell'angolino, 2-3

2:30 DOPPIETTA DI BRIGANTI, spiazzato Nicosia, 2-2

2:34 fallo da rigore di Bragantini su Saccoia, rigore per i campani

3:05 BRIGANTI rompe il digiuno, dimezza lo svantaggio il Posillipo, 1-2 alla "Scandone"

3:31 FIGLIOLI! Potenza totale per l'ex Recco, destro devastante che regala il 2-0 alla squadra biancorossa

4:08 traversa di Campopiano, Rari vicina al doppio vantaggio

5:03 Rocchino trova la manona del portiere biancorosso sulla prima azione con l'uomo in più anche a favore dei campani, ancora intonsa la porta savonese

5:28 controfuga Posillipo che manda al tiro Tubic, pallone alto che non crea problemi a Nicosia

5:44 prima superiorità della gara non sfruttata dal team di Angelini, deviato il tiro in diagonale di Durdic.

6:44 CAMPOPIANO! Contropiede perfetto dei biancorossi, il primo gol del campionato '23-'24 è di marca savonese! 0-1

7:25 sfuma il possesso dei partenopei, sul capovolgimento di fronte Nicosia sbaglia il lancio lungo e Posillipo può ripartire

8:00 il primo sprint lo vince la squadra di casa! Si parte!

Ultimi secondi prima del via! Posillipo in cuffia bianca, calottina blu con stemma biancorosso per la Rari, che deve fare a meno di Bruni per questo esordio in campionato

PRIMO QUARTO (3-4)



Un grande classica ad inaugurare la Serie A1 di pallanuoto 2023-2024. Tocca infatti a Posillipo e Rari Nantes Savona scendere in vasca tra pochi minuti nella gara di apertura del campionato, che arriva dopo due weekend di fuoco tra Coppa Italia e Len Cup, in cui la rinnovata formazione di Alberto Angelini ha già dimostrato di potersi ritagliare un ruolo da protagonista in vista di una stagione lunga e a dir poco intensa, con impegni ravvicinati tra campionato e coppe prima della lunga pausa tra dicembre e febbraio.

Le formazioni che scenderanno tra poco in acqua nella piscina "Scandone":

POSILLIPO: Izzo, Somma, Angelone, Rocchino, Mattiello, Aiello, Tubic, Cuccovillo, Briganti, Radojevic, Picca, Saccoia, Spinelli, Serino.

Allenatore: Brancaccio

RN SAVONA: Nicosia, Figlioli, Durdic, Erdelyi, Caldieri, Bragantini, Rocchi, Guidi, Vavic, Urbinati, Cora, Rizzo, Campopiano, Patchaliev, Da Rold

Allenatore: Angelini