Pallanuoto. Figlioli folgorato dalla RN Savona: "Mi sento rinato, qui si gioca con dinamismo e fantasia"

Parlare di Pietro Figlioli senza cadere nell'ambito della retorica risulta davvero complicato, soprattutto per il grande pedigree che l'attaccante classe 1984 ha saputo costruirsi nell'arco di una carriera quasi unica.

Le dichiarazioni rilasciate nel post partita della Scandone (la squadra di Angelini ha battuto all'esordio 17-8 il Posillipo) sono state però al contempo non banali e soprattutto ricche di significato, a conferma di quanto tenga alla nuova esperienza con i colori della Rari Nantes Savona:

"Sono rinato con questa sfida nuova a Savona. E' un'altra pallanuoto, quella che giocavo all'inizio della mia carriera, di grande dinamismo e fantasia. Sono molto stimolato con il Savona e con Alberto Angelini e sono molto felice. Io penso, e ho sempre pensato, che non bisogna solo partecipare, ma partecipare per vincere e i nostri giovani devono imparare questa mentalità in ogni allenamento che facciamo quotidianamente”