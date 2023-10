Calcio, Cairese. Annuncio e primo allenamento, mister Boschetto è atteso al Brin

Inizierà oggi pomeriggio la nuova parentesi tecnica per la Cairese.

Mister Riccardo Boschetto è atteso al Brin per la foto di presentazione di rito e il primo allenamento con la formazione gialloblu.

I tam tam dello scorso fine settimana sull'arrivo di un mister al di fuori dei primi papabili hanno quindi trovato conferma, con l'ex allenatore di Saluzzo ed Asti ormai prossimo a sbarcare in Valbormida.

Boschetto arriva da stagioni con più luci che ombre: nel marzo 2019 sale in corsa sul treno Saluzzo, salvandolo in Eccellenza, mentre pochi mesi più tardi con l'arrivo della pandemia arriva la promozione d'ufficio in Serie D insieme al Derthona (entrambe in vetta a pari merito).

L'anno seguente con la squadra del marchesato mantiene la quarta serie, ma le parti decidono di non rinnovare il rapporto.

Nel campionato 2021/2022 viene chiamato a campionato in corso per rimediare a un avvio complicato da parte dell'Asti. A salvezza ottenuto il rapporto viene rinnovato, ma durante il campionato 2022/23 arriva l'improvvisa rottura con il club, mentre i galletti occupano il settimo posto in classifica.

Ora Cairo, in una squadra e in un campionato per lui tutto da scoprire. Ciò che è certo è che Boschetto dovrà serrare rapidamente i tempi per mettere a regime la complessa macchina gialloblu.

I punti di distacco dalla vetta sono già 8, ma soprattutto i valbormidesi non hanno mai dato la sensazione di essere una squadra del tutto compiuta.

Qui sta il passaggio chiave per Boschetto: serrare i ranghi e dare un'identità tecnica credibile. A quel punto la risalita della Cairese potrà avere inizio.