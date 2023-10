Calcio, Promozione. Ceriale, sconfitta a testa alta. Brignoli: "Giocato a visto aperto, pari risultato più giusto"

Il Ceriale perde 2-1 contro il forte Celle Varazze allenato da Luca Monteforte. Passati in vantaggio con un bel gol di Agate, a fine primo tempo Anselmo segna il pari su rigore e poi alla ripresa Maggi effettua il sorpasso locale. Ma i nostri ragazzi non hanno mai smesso un secondo di giocare, rendendo così assolutamente positiva la prestazione sul campo nonostante il risultato.

“Siamo venuti qua giocando a viso aperto, senza fare le barricate – dichiara mister Brignoli al termine del match – Il primo tempo aveva portato i suoi frutti, anche se abbiamo concesso un rigore un po’ stupido. Ma non fa niente, sono errori che possono succedere. Mi tengo stretta la grandissima prova in tutti i 94 minuti di gioco contro un avversario di livello e un grande allenatore“.

Infatti sono tanti gli spunti e gli ottimi segnali tratti dall’Olmo Ferro: “Questo è tutto merito dei ragazzi che fanno le cose che chiediamo. Ho la fortuna di avere uno staff preparatissimo al mio fianco. Sapevamo che il Celle Varazze fosse una squadra esperta però tante volte hanno sbagliato soluzioni perché noi eravamo concentrati in campo. Mi dispiace per il risultato perché un pareggio sarebbe stato più giusto ma non rimpiango assolutamente niente. Siamo un bel gruppo e questa prestazione di cuore e qualità mi fa ben sperare per il futuro“.

In questo inizio di campionato si è sentito spesso, per usare un eufemismo, gridare il nome “Andrea” dal mister. Un percorso in crescendo quello di Agate in questi primi mesi in biancoblù: “Anche settimana scorsa l’ho richiamato parecchie volte e a fine partita ci abbiamo scherzato su. Andrea è un ragazzo che non si risparmia mai, il tipico giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Il gol di oggi è un premio al suo grande attaccamento. Il suo problema è che è un po’ disordinato. È da poco tempo con noi e ha bisogno di capire quello che voglio da lui. Le doti le ha e, quindi, ci stiamo lavorando“.

Ora testa a domenica prossima per l’importante impegno casalingo contro il San Cipriano: “Abbiamo tutta la settimana per prepararlo. Finalmente rientrerà Giguet dalla squalifica e mi fa molto piacere perché avrò più possibilità di scelta. Vogliamo affrontare questa partita al meglio delle nostre possibilità“.