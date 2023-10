Caos calcioscommesse. Il savonese El Shaarawy ritrova la Nazionale dopo i forfait di Tonali e Zaniolo

E' un nuovo scandalo sul mondo calcistico italiano quello che si sta stagliando all'orizzonte dopo le ultime rivelazioni sul caso scommesse.

Prima Fagioli, poi il blitz a Coverciano per la consegna degli avvisi di garanzia a Zaniolo e Tonali: sono ore febbrili per Federazione, Lega, società e tesserati coinvolti.

L'unica nota positiva per la realtà savonese è il ritorno in azzurro di Stephan El Shaarawy: l'attaccante scuola Legino è stato convocato da Spalletti per integrare l'organico dopo l'abbandono del ritiro da parte dei centrocampisti di Aston Villa e Newcastle.

El Shaarawy ha raggiunto i compagni azzurri e ha già disputato l'allenamento mattutino in vista del match di domani sera contro Malta, valido per le qualificazioni europee.