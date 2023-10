Finale. Esposito per ora resta ai box: "Ragazzo molto scosso, abbiamo fiducia in lui e nella giustizia"

È un vero e proprio uragano quello che ha travolto del tutto inaspettatamente nella giornata odierna il Finale e il suo centrocampista Antonio Esposito, menzionato dal quotidiano "La Verità" quale fonte primaria dello scandalo sulle scommesse e i giochi illegali che ha colpito il calcio italiano nelle rivelazioni di Corona.

Una bomba sganciata sulla cittadina rivierasca e la sua squadra, domani attesa dal match di Coppa Italia col Ceriale in cui il giocatore non ci sarà.

Come spiega il direttore sportivo finalese, Roberto Belvedere: "Al momento, per tutelarlo e tutelarci vista la sua poca serenità, lo abbiamo esentato dall'attività sportiva. Per il resto non ci resta che aspettare quello che dirà la giustizia".

"Al contempo però non possiamo fare finta non sia accaduto nulla - aggiunge il dirigente giallorosso - è una situazione troppo grossa per club e giocatori di Serie A, figuriamoci per una realtà come la nostra".