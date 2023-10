"Loano come Hogwarts" ci siamo! Sabato 28 ottobre l'inaugurazione del grande evento dedicato agli amanti di Harry Potter

Mancano ormai pochissimi giorni all'inaugurazione di “Loano come Hogwarts”, la grande manifestazione che dal 28 ottobre al 1 novembre 2023 trasformerà la città dei Doria nella scuola di magia più celebre del cinema.

L'inaugurazione è fissata per sabato 28 ottobre, alle ore 10.00, in piazza Italia. Un momento che darà il via ad un fittissimo programma di iniziative, arrichito da eventi a pagamento ma assolutamente non solo da quelli. Innanzitutto l'ingresso alla città sarà completamente gratuito, così come svariati appuntamenti che si terranno tra le vie e le piazze loanesi. Sul sito ufficiale della manifestazione (leggi QUI) la distinzione tra gli eventi liberii (scritti in nero) e quelli a pagamento (in rosso).

"Le cinque giornate di 'Loano come Hogwarts' saranno aperte a tutti anche se caratterizzate da diversi spettacoli a pagamento con posti limitati la cui vendita viaggia a gonfie vele - spiegano dall'organizzazione - ci preme smentire le voci di un presunto ingresso a pagamento in città: tutto ciò non corrisponde al vero".

Nel frattempo è terminata la prevendita online per gli eventi a pagamento: i pochi biglietti rimanenti, relativi alle giornate del 30 e 31 ottobre e del 1° novembre, saranno venduti nei giorni della manifestazione in un apposito punto vendita nel villaggio di Diagon Alley dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

L'evento, promosso in occasione del 25° anniversario della saga creata da J.K. Rowling, riguarderà l'intero paese, da levante a ponente, ricreando nelle piazze e nelle vie loanesi tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Il centro storico sarà suddiviso nelle case della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts. Le strade, ma non solo, saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche i negozi si “vestiranno” degli stessi colori.

“Loano come Hogwarts” può fregiarsi della collaborazione con Panini, celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti. In occasione del lancio dell’ultima sticker guide dedicata al Wizarding World “Le Famiglie Magiche e Babbane”, in edicola a partire da novembre, Panini sarà presente all’evento con dei magici omaggi e con una propria casetta all'interno del villaggio di Diagon Alley. Con il lancio della guida “Le Famiglie Magiche e Babbane” si conclude la collezione inedita che approfondisce diversi temi del magico mondo, raccolte in un prezioso cofanetto dedicato ai fan più curiosi: “Le Case di Hogwarts”; “Le Creature Magiche”; “il Castello di Hogwarts”; “Le Famiglie Magiche e Babbane”.

La manifestazione è organizzata dal Centro Culturale Polivalente e dal Comitato Loanese in collaborazione con Genova Dreams, Miletto Loano e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Provincia di Savona e della Regione Liguria. Nei giorni scorsi, inoltre, "Loano come Hogwarts" ha trovato spazio con una serie di proiezioni sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova (vedi fotogallery).

Gli organizzatori, oltre agli enti che supportano l'iniziativa, ringraziano i main sponsor della manifestazione: Gruppo Arimondo supermercati EuroSpin e Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Fondocasa Agenzia immobiliare di Loano e Borghetto, Energia Azzurra, Frascheri Spa e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Tutte le info sulla manifestazione sono disponibili su www.viviloano.it

Sul sito ufficiale è possibile conoscere quali sono gli alberghi convezionati con l'evento (clicca QUI).