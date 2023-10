Nuova importante collaborazione per l'Albenga Volley: la società entra nel circuito Volleyrò

Nuova importante collaborazione per l’Albenga Volley, la società ingauna entra nel circuito di Volleyrò Casal de’ Pazzi, squadra vincitrice di ben 13 scudetti giovanili negli ultimi 9 anni.

Un’iniziativa virtuosa per il club biancoblù, visto che la formazione romana è direttamente collegata a Scandicci Savino Del Bene, società militante nel campionato di Serie A1 e vincitrice negli ultimi due anni delle competizioni europee Challenge Cup e Coppa CEV.

Opportunità: questa è la parola che riassume quello che gli atleti e i tecnici dell’Albenga potranno avere da oggi in avanti, visto che negli ultimi 10 anni Volleyrò ha sfornato 60 giocatrici che tutt’oggi militano in Serie A.

A sancire l’accordo sono stati i vertici societari e Andrea Ebana, Responsabile dello sviluppo e del reclutamento Volleyrò, con un incontro avvenuto negli scorsi giorni. Andrea, da 6 anni in società, tre volte campione d’Italia a livello giovanile e un’esperienza decennale in Serie A come tecnico, ha illustrato il progetto che vedrà coinvolto anche l’Albenga: “Un’iniziativa per pochi, non sono infatti molte le società che in Italia collaborano con noi. Ci stiamo ampliando, ma l’obiettivo è quello di esclusività, per dedicare sempre la giusta attenzione alle varie realtà. La nostra deve essere una collaborazione fattiva, abbiamo già pianificato vari incontri e appuntamenti per vederci, ma le nostre porte per i tecnici dell’Albenga sono sempre aperte”.

Una metodologia vincente, che come già detto, ha permesso a molte giovani atlete di confrontarsi ad alti livelli: “I successi di VolleyRo sono stati molti negli ultimi anni, ma vogliamo guardare avanti e non smettere di migliorarci. Perché Albenga? Per prima cosa conosco e apprezzo la professionalità e la competenza di coach Mario Barigione e questo mi ha stimolato ad intraprendere un dialogo con l’Albenga Volley, società che ha numeri importanti di tesserati, tanta voglia di migliorarsi e cosa non trascurare delle belle strutture dove poter lavorare”.

Il progetto VolleyRo ha nella sua mission la crescita delle sue associate: “Vogliamo creare un rapporto di reciprocità, mettendo al servizio degli affiliati le nostre esperienze. La collaborazione deve essere sfruttata da entrambi i lati, perché potersi confrontare con i tecnici d’elitè del panorama nazionale giovanile non è una cosa che accade tutti i giorni. Inoltre ci saranno molti tornei ed iniziative che faremo insieme, a cui seguiranno altri momenti di crescita collettiva. Albenga mi ha fatto un’ottima impressione, è la prima società che ho voluto visitare perché ero certo che sarei partito con il piede giusto!”

In chiusura anche la società biancoblù si mostra entusiasta del progetto: “Siamo molto contenti di avere l’opportunità di entrare a far parte del mondo Volleyrò” – il comento della dirigenza – “Speriamo che questo porti novità e crescita non solo alla nostra realtà societaria, ma anche a tutto il movimento pallavolistico del ponente”.