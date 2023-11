Calcio, mercoledì di Coppa anche in Prima Categoria: si giocano cinque gare della seconda fase a gironi, nel savonese occhi su Speranza-Masone, annullata Vadese-Vadino

Con la giornata festiva a metà settimana anche per le squadre di Prima Categoria vi è modo di scendere in campo per proseguire la corsa non solo in campionato, ma anche nel lungo cammino della Coppa Liguria.

Un'edizione dal format diverso rispetto al passato, con una tripla fase a gironi prima della finale in gara secca. Il programma odierno prevede di riprendere il discorso dalle gare valevoli per la seconda giornata dei raggruppamenti da cui usciranno fuori le migliori nove squadre che andranno a lottare per il titolo.

Il via era previsto già alle 10.00 del mattino, quando al "Chittolina", occupato al pomeriggio da Vado-Derthona di Serie D, sarebbero dovute scendere in campo Vadese-Vadino, alla fine annullata ieri pomeriggio per impossibilità degli ingauni di raggiungere lo stadio in mattinata.

Nel gruppo 3 spazio invece a Speranza-Masone (fischio d'inizio alle ore 16.00): la squadra di Girgenti, protagonista di un buon avvio di campionato ma sconfitta dall'Old Boys Rensen nel match di Coppa dello scorso 11 ottobre, deve assolutamente battere i genovesi per sperare ancora nella qualificazione ai gironi di semifinale.

Negli altri mini raggruppramenti spazio alle seguenti partite: Brugnato-Colli Ortonovo, Goliardica-A.N.P.I Casassa, Multedo-Cella (tutte alle 15.00) e Ospedaletti-Argentina, derby ponentino in calendario alle 19.00. La prossima settimana completerà il quadro di questa giornata Marolacquasanta-Bolanese.