Regalistica aziendale per appassionati di Paddle e tennis: sacche e zaini personalizzati

Per il gestore di un circolo di tennis, la ricerca di gadget promozionali creativi è un impegno da non sottovalutare. Per fortuna, un prezioso aiuto arriva dai sacchetti di tessuto, che possono essere utilizzati – per esempio – per ringraziare i propri clienti che hanno appena sottoscritto un abbonamento. I sacchetti di questo tipo, al pari degli zaini con logo aziendale , rappresentano una tipologia di regalo più che apprezzabile, grazie a cui si ha l’opportunità di potenziare il marketing e i risultati commerciali della propria attività, che in questo modo può essere promossa e pubblicizzata, per esempio nell’ottica di acquisire iscritti nuovi. Certo è che ci vuole un pizzico di creatività per diventare più riconoscibili.

I sacchetti per il fitness

In ambito fitness, i sacchetti in tessuto si rivelano pratici e utili al tempo stesso, non solo grazie al loro peso ridotto, ma anche in virtù di altre doti quali la resistenza e la praticità. Si tratta, infatti, di prodotti ideali per rimpiazzare il tipico borsone da palestra, che in molti casi si rivela troppo ingombrante, a maggior ragione nell’eventualità in cui non si abbia la necessità di portare tante cose non sé. Coloro che praticano il paddle o il tennis possono sfruttare i sacchetti per custodire e trasportare gli oggetti personali, ma anche le palline – nel caso in cui esse non vengano messe a disposizione dal circolo – e più in generale altri accessori che potrebbero essere necessari, come per esempio le borracce per l’acqua.

I benefici offerti dai sacchetti

Ci sono, però, alcuni requisiti che devono essere rispettati dalle sacche sportive affinché esse possano svolgere il proprio compito nel migliore dei modi. In particolare, è auspicabile che questi accessori siano resistenti e facili da usare. Nel complesso, i sacchetti in tessuto sono preziosi per chi pratica il paddle e il tennis in virtù della loro versatilità, ma anche perché sono resistenti all’acqua e possono essere lavati con facilità. Stiamo parlando, poi, di prodotti che durano a lungo nel tempo grazie alla loro solidità e che possono essere riutilizzati, oltre a risultare piacevoli alla vista.

Le opzioni di personalizzazione

I sacchetti in tessuto possono essere personalizzati in tanti modi diversi, per esempio con l’aggiunta di disegni, di loghi, di scritte o di colori. Ecco perché essi costituiscono uno strumento di marketing eccellente, grazie a cui fra l’altro si può costruire un vero e proprio senso di appartenenza, magari all’interno della comunità di coloro che frequentano il circolo; in più, se usati come gadget, i sacchetti permettono di pubblicizzare l’attività e di farla conoscere a tante persone nuove. Per impiegare in maniera creativa i sacchetti in tessuto è opportuno tenere conto delle esigenze degli sportivi.

Gadget365 e i sacchetti per gli sportivi

Gadget365 mette a disposizione dei propri clienti un ampio assortimento di gadget promozionali da sfruttare per pubblicizzare la propria attività: fra questi ci sono, ovviamente, i sacchetti in tessuto per gli sportivi. Ma non solo, perché il ricco catalogo offre tante altre idee regalo che spaziano dalle penne alle chiavette usb, passando per le t-shirt e le power bank, senza dimenticare i porta badge e altri capi di abbigliamento. I gadget pubblicitari forniti da Gadget365 possono essere distribuiti in occasione di fiere ed eventi, ma anche durante un meeting, un congresso o un appuntamento sportivo.

Come usare i sacchetti in tessuto

Uno zaino a tracolla merita di essere preso in considerazione nel caso in cui si abbia la necessità di tenere con sé un numero ridotto di oggetti: per esempio, la borraccia per l’acqua e la racchetta. Sul mercato se ne trovano in varie misure, e l’ideale sarebbe optare per un tessuto resistente: è il caso, per esempio, del cotone canvas, un materiale che è certificato ed ecosostenibile. Può essere una buona idea quella di regalare lo zaino ai propri clienti in fase di iscrizione. Avendo a che fare con materiali piacevoli e resistenti, le opportunità di personalizzazione sono quasi infinite. Il sacchetto, inoltre, può essere adoperato per raccogliere e trasportare le palline; anche in questo caso si ha bisogno di un modello robusto. Sarebbe preferibile, poi, se si trattasse di un prodotto anti-taglio e impermeabile, abbinato a manici in gros grain.