Basket: il Corso Istruttori di Pallacanestro Libertas ha preso il via stamane al Liceo Sportivo di Albenga

Questa mattina presso il Liceo Sportivo Statale “Giordano Bruno di Albenga” si è svolta la prima lezione del Corso Istruttori di Pallacanestro di 1° Livello, secondo il Sistema Nazionale di Qualifica del CONI, promosso da Libertas Comitato Regionale Liguria del Presidente Roberto Pizzorno. Grazie alla convenzione tra l’Istituto Scolastico e l’Ente di Promozione Sportiva, i 29 studenti della VA del Liceo Sportivo di Albenga ed il loro Docente di Sc. Motorie Nicola Rossi, hanno la possibilita’ di integrare la loro formazione curriculare, con un’esperienza di elevato valore, che si svilupperà fino al prossimo 31 maggio, includendo lezioni teoriche e pratiche di Metodologia di Insegnamento della Pallacanestro, studio individuale su argomenti di Fisiologia, Psicologia dello Sport, Diritto dello Sport e attività di Tirocinio, incluso il versante dedicato all’inclusione di persone con disabilità attraverso la Pallacanestro.

A tenere le lezioni Teorico/pratiche, il prof. Maurizio Mondoni, prestigioso esperto mondiale sulla Formazione Sportiva ed in particolare della Pallacanestro Giovanile e Minibasket, chiamato da Libertas Liguria, nell’ambito della promozione del gioco sportivo della Pallacanestro in Liguria. Prof. Mondoni, Docente di Teoria e Didattica della Pallacanestro presso Facoltà Sc. Motorie della Uni. Cat. S. Cuore di Milano, Presidente Comitato Tecnico Minibasket della F.I.B.A. dopo essere stato per oltre 20 anni, Responsabile Nazionale Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro, da inizio anni 2000 e’ chiamato con continuita’ da Federazioni e Società di tutto il mondo per svolgere clinic e Camp dedicati alla formazione di Istruttori e giovani giocatori.

La parte dedicata all’inclusione attraverso il Basket Integrato Overlimits, sara’ presentata dal prof. Massimo Sabatino, esperto della materia e Responsabile Tecnico Pallacanestro di Libertas Comitato Reg. Liguria.

Le lezioni/incontri proseguiranno nei prossimi giorni.

Per info e contatti Massimo Sabatino maxenergiem@gmail.com