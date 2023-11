Calcio, Prima Categoria. L'anticipo premia lo Speranza, 1-0 alla Vadese, nel girone A big match tra Millesimo e Baia Alassio

GIRONE A

Domenica con il programma completo nel gruppo ponentino, con le dovute attenzioni allo scontro al vertice tra Millesimo e Baia Alassio. Due squadre diverse per approccio, ma il cui esito sarà interessante proprio per questo motivo. Uno sguardo attento al big match lo daranno anche Argentina e Vadino, prime inseguitrici e avversarie di giornata in casa dei rossoneri.

Tre gli incroci mari-monti, con Cengio - Sanremo 2000, Plodio - Ospedaletti e Virtus Sanremo - Altarese.

Profumo di derby in Golfo Dianese - Andora, la San Filippo Neri Yepp sarà infine ospite dell'Oneglia.

GIRONE B

L'anticipo mattutino tra Vadese e Speranza ha visto prevalere i rossoverdi con la rete di Amato. Dopo i risultati di ieri pomeriggio restano tre gli incontri in programma: Albissole - Spotornese, Lido Square - Priamar e Letimbro - Rossiglionese.