Volley, Serie C. Il VBC Savona fa suo il derby: netto 3 a 0 con il Sabazia Ecosavona

Un VBC Savona da urlo! Grandissima prova nel derby contro il Sabazia Ecosavona che i biancorossi, ad eccezione di un avvio a rilento, dominano senza troppi problemi.



Una gara certamente sentita, negli ultimi anni nessuna vittoria per la squadra biancorossa, che non riescono ad entrare in gara andando subito sullo 0 a 7. Arriva però la reazione di Piana e compagni che rimontano e vincono fin da subito. Il secondo set mostra un gioco spumeggiante, così come nel terzo seppur con qualche brivido finale.



VBC SAVONA – SABAZIA ECOSAVONA 3-0 (25-21 / 25-14 / 25-20)