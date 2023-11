Vela. Terminato il primo weekend della seconda tappa invernale West Liguria

Nel weekend del 18 e 19 novembre numerose e di alto livello le barche iscritte alla seconda tappa del campionato Invernale West Liguria, l'autunno in regata. Nonostante il poco vento sui 5 nodi da una direzione sud,sud-ovest, seppur accorciate, sabato e domenica sono state disputate due prove.

In Classe ORC netto dominio del Melges 32 Big Bang, di Arturo Mazzanti, che nelle arie leggere non ha avuto avversari, davanti in classifica generale a Sarchiapone Fuoriserie che con due terzi posti si colloca al secondo posto davanti allo Swan 42 Suspiria the Revenge, con alla tattica la medaglia Olimpica dell’ Ucraino Yevgen Braslavets. Le tre barche si confermano nella medesima posizione anche nella classifica IRC.

Nella classe Regata Crociera vince il glorioso Gulliver, Show 34 con a bordo tutta la famiglia Orlando. Secondo posto Giuba, di Giovanni Gerosa, ed al terzo posto Melissa II, di Dario Gioffredo. Questa classe, come la ORC 3, ha disputato una sola prova in quanto il calo di vento di domenica non ha permesso di terminare la prova di giornata.

Nella ORC 3 vittoria di Obi Wan, di Elisa Minio, davanti a Grifone di Mare, di Gianni Trapani, e Piccolo Diavolo Rosso, di Sabina Seva e Dario Salcito.

Al termine di entrambe le prove di giornata pasta party per tutti i regatanti presso la sede del Circolo, in attesa del prossimo week end, quello del 2 e 3 dicembre ,con la tappa della Gorilla Gang Cup e relativa super festa.