Calcio, Seconda Categoria. Veloce bloccata dal Cengio B. Ghione guarda il bicchiere mezzo pieno: "Risultato giusto, siamo a -2 dalla vetta"

La Veloce, dopo una partenza importante nel campionato di Seconda Categoria, si è dovuta fermare sul campo del Cengio B. Un 1-1 che ha frenato i granata verso l'aggancio al Dego (a riposo forzato), ma che lascia i savonesi a due lunghezze dai biancoblu.

"E' stata una partita che si poteva vincere ma anche perdere - ha dichiarato mister Ghione - per cui il pareggio è giusto e il Cengio B ha meritato. Occasione persa o meno preferisco vederla in un ottica di aver accorciato di un punto sulla prima, siamo secondi a meno due e ho la sensazione che sia un campionato difficile per tutti. Ogni squadra ha qualcosa da dare i risultati non sono mai scontati, le differenze di superficie pesano e ogni volta bisogna adattarsi".

Ghione guarda avanti: "Dobbiamo migliorare, imparando a giocare anche su terreni non proprio regolari, sull'attenzione che deve essere feroce per tutta la gara, sul concretizzare le numerose palle gol che creiamo ogni partita. Ci stiamo abituando alla categoria ed è già un passo avanti, sarà una marcia lunga e difficile, quando non si può vincere non si deve perdere e nel rispetto degli avversari i punti si contano tutti, ci vuole pazienza e consapevolezza".