Pallacanestro Alassio. Una settimana con tanti referti rosa

RECAP SETTIMANALE.



Sconfitta per l'Under 17 Eccellenza ad Albenga, referti rosa per DR2, C femm, Under 19 Gold, Under 17, Under 15 femminile, Under14, Under 13 e Esordienti.

DIVISIONE REGIONALE 2: Vittoria contro il temuto Basket Sestri e pronto riscatto rispetto alla gara con Arenzano. La risolviamo negli ultimi 5 minuti portandoci a quattro punti in tre gare.

ABC PONENTE 63 - PALL. SESTRI 51





UNDER 19 GOLD: Successo casalingo contro Ospedaletti che si dimostra cresciuta rispetto all'andata. Conduciamo per tutto l'incontro con buone risposte da tutti i ragazzi chiamati in causa.

ABC PONENTE 70 - OSPEDALETTI 45





UNDER 17: Seconda sconfitta stagionale per l'u17 Eccellenza che cede, incasa ad Albenga, al Bk Pegli ma mantiene comunque un buon ruolino di marcia grazie alle 5 gare vinte e due perse. L'U17 B invece supera i pegliesi nel regionale portandosi a 4 vittorie avvicinandosi all'obiettivo di arrivare alla fase Gold.

ABC 70 - BK PEGLI 100

ABC "B" 81 - BK PEGLI 36





FEMMINILE SERIE C e UNDER 15: Terzo successo stagionale in altrettante gare per le ragazze che superano BK PONTREMOLI conducendo fin dall'inizio e avendo ottime risposte da tutte le convocate.

Nota di merito per Camilla e Martina B. che debuttano in Serie C vittoriosa con Academy Spezia.

ABC 67 - ACADEMY SP. 53

ABC PONENTE 78 - PONTREMOLI 27





UNDER 14: Tanta intensità e tanta intescambiabilita' da parte di tutti e 12 i convocati contro un Olimpia Taggia mai doma e intensa.

OLIMPIA 49 - ABC 111





UNDER13: Esordio con vittoria nel primo vero campionato giovanile per i ragazzi che superano DIANO in una gara interpretata al meglio da tutti.

ABC 104 - DIANO 10





ESORDIENTI: Debutto per gli Esordienti che giocano con Finale e si divertono nell'ultimo campionato minibasket dove il risultato, seppur positivo, deve essere messo in secondo piano rispetto alla ricerca dei miglioramenti che pian piano stanno arrivando.

FINALE 6 - ALASSIO 10





MINIBASKET: Bellissimo sapevo dove ospitiamo Andora negli Scoiattoli-Libellule, Finale negli Aquilotti 2014 e Le Torri in quelli 2013. Tante partite, tanto divertimento e tanto minibasket.