Rari Nantes Savona. Big Gimmo chiude la saracinesca, show di Nicosia contro il Vasas: "Daje! Sapevamo di poter centrare la vittoria"

Tutta la Rari Nantes Savona ha alzato il proprio livello di gioco per riuscire a battere finalmente il Vasas e tra i giocatori maggiormente in evidenza Gianmarco Nicosia non ha deluso le attese.

Il portiere della nazionale ha sfoderato infatti più di un intervento da autentico campione, chiudendo la porta in faccia ai magiari, soprattutto nei momenti più delicati della sfida di ieri sera alla Zanelli.

“Daje, ce l’abbiamo fatta. Sono contento soprattutto per la squadra. Siamo arrivati a questo match dopo un periodo molto intenso con partite molto impegnative, con questa vittoria facciamo filotto. Meglio di così non si poteva. Siamo partiti un po’ così, ma lo avevamo messo in conto, sapevamo, però, di avere le carte in regola per poter centrare la vittoria. Siamo contenti perché abbiamo sfatato la striscia negativa col Vasas. La cosa più importante, però, è che ci siamo qualificati agli Ottavi”.