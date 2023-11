Rari Nantes Savona. La notte della consapevolezza, squadra e pubblico in festa dopo la vittoria sul Vasas (VIDEO)

Che la Rari Nantes Savona quest'anno sia tornata su livelli altissimi in Italia e in Europa non è una novità e la vittoria di ieri contro il Vasas in Len Euro Cup è solo l'ultima conferma. Ciò però non toglie che dalla splendida e per certi storica serata della "Zanelli" emergano diverse instantanee degne di una particolare sottolineatura.

In primis, chiaramente, la portata dell'impresa dei ragazzi di Alberto Angelini: annichiliti i detentori della coppa, una corazzata che fino a pochi mesi fa sembrava irraggiungibile ma che ora si può tranquillamente guardare negli occhi senza temere complessi d'inferiorità. E che spettacolo batterla davanti al pubblico amico, protagonista di nuovo (e finalmente verrebbe da dire) di un tifo d'altri tempi. Nei diversi momenti della sfida contro gli ungheresi la "Zanelli" ha infatti combattuto al fianco di capitan Rizzo e compagni: esplosioni di gioia ai gol, ma anche supporto totale nei momenti di difficoltà. Una cornice encomiabile e degna dello spettacolo offerto in vasca dai biancorossi.

Ciliegina sulla torta di una notte europea indimenticabile è stato invece il finale della gara con Pietro Figlioli che, dopo aver concluso la sua partita per limite di falli, ha seguito gli istanti finali in tribuna accerchiato da giovanissimi tifosi affascinati dalla presenza così vicina di un grande campione. Un momento speciale, quasi a celebrare l'unione tra squadra e tifosi in un'occasione così importante.