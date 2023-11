Giudice Sportivo, Serie D. Quattro giornate a Del Bello, entrano in diffida Nesci, Cenci e Cannistrà

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 26/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DEL BELLO FRANCESCO (FEZZANESE)

Per avere profferito espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAMBUSSI LEONARDO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FOGLIO CHRISTIAN (ALCIONE MILANO SSD A RL)

MANISCALCO DANIELE (CHIERI)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

BELLUCCI RICCARDO (PINEROLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CONROTTO GIORGIO (CHISOLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NESCI ANDREA (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

CAPELLUPO STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

MAZZOLA LUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CANNISTRA PAOLO (VADO)

CENCI CHRISTIAN (VADO)