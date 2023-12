Calcio, Prima Categoria. Le squalifiche nei cinque gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CEPARANA CALCIO - IRON FOX AMEGLIESE

Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società IRON FOX AMEGLIESE, con p.e.c. in data 27 Novembre 2023 h. 19:55:12;

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in pari data h. 22:00:15 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

• Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, basate sul fatto che la società CEPARANA CALCIO utilizzava, nella gara in esame, il portiere GRONDACCI Geovany (matricola n. 5242307, nato il 13/05/1996), il quale aveva già disputata, alle h. 10:30 della medesima giornata, la gara del Campionato di 2a Categoria - Gir. F SAN LAZZARO LUNENSE - CEPARANA B, producendo le relative distinte di gara e chiedendo l'assegnazione della vittoria per 3-0 nella gara di cui si discute;

• Atteso che la situazione descritta integra la violazione dell'art. 34 delle NOIF (Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare), il quale al comma 2, prevede che: "Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno";

• Visto l'art 11 del CGS (Sanzioni inerenti la disputa delle gare), il quale, al comma 1, prevede che "Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore: a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno";

• Ritenuto, pertanto,sulla base di quanto sopra, dover rigettare il gravame proposto; 40/27

• Visto l'art. 48 del CGS; Il G.S. Dispone:

• Di rigettare il ricorso di cui trattasi e di omologare il risultato conseguito sul campo; • Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore GRONDACCI Geovany, della società CEPARANA CALCIO;

• Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società CEPARANA CALCIO, Signor BOLOGNA Glauco, fino al 14 dicembre 2023;

• Di infliggere alla società CEPARANA CALCIO, la sanzione pecuniaria di Euro 200,00, a titolo di responsabilità oggettiva;

• Di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.; Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara in esame Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

GARE DEL 25/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

ROLANDO ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)

LAVORATORINI MARCO (OLIMPIC 1971)

SEMPREVIVO GINO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)

Entrava indebitamente sul tdg, poco oltre le panchine, urlando al ddg espressioni gravemente irriguardose, accompagnate da altre blasfeme, venendo tenuto a fatica dai propri dirigenti per evitare di farlo andare nella direzione del ddg, in modo molto minaccioso e aggressivo; lo stesso dopo l'espulsione, si allontanava portato via da un dirigente (art. 36 novellato CGS).

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

AVENI RICCARDO (CORNIGLIANO CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, dopo il provvedimento disciplinare, si avvicinava al ddg, rivolgendogli un'espressione minacciosa accompagnata da una ingiuriosa (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

Dopo aver subito un fallo da un avversario, sanzionato dal ddg, si rialzava e tirava dapprima un forte calcio a un avversario, poi allo stesso avversario altri tre calci meno forti, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

KUCI ERALDO (CITTA DI SAVONA)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DE FERRARI SIMONE (SORI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

MANGANO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ETNA PIETRO (ARCOLA GARIBALDINA)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SESTA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

AMALFITANO MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

BEANI LORENZO (CITTA DI SAVONA)

BUTTU GABRIELE (CITTA DI SAVONA)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

POGGIOLI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERDANI FABIO (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

GRILLO MATTIA (CORNIGLIANESE 1919)

PUGLIESE ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

PISANI SAMUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

STEFANATI TOMMASO (MARASSI 1965)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PRESTIA MANUEL (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

DI DIO GERARDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

TORROMINO GIOVANNI (BARGAGLI SAN SIRO)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

BOVA GIANLUCA (CITTA DI SAVONA)

INCORVAIA ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

PALUMBO LUCA (CITTA DI SAVONA)

GREZZI GIANLUCA (CORNIGLIANESE 1919)

MUSIARI NICOLO (CORNIGLIANESE 1919)

DIOP KHADIM (CORNIGLIANO CALCIO)

MARTELLA ALESSANDRO (MARASSI 1965)

CHIAPPORI FRANCESCO (OLIMPIC 1971)

DRIGANI MARCO (OLIMPIC 1971)

NOCERINO MIRKO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ODDERA ALBERTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

LANZI DANIELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

OSTAIZA BASURTO LEIVER A. (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GESI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

SECK PATHE (SUPERBA CALCIO 2017)

SOCIETA' AMMENDA Euro 200,00

CEPARANA CALCIO V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2023

BOLOGNA GLAUCO (CEPARANA CALCIO) V.D.G.

MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 7/12/2023

MACCHINI CRISTIAN (BOLANESE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (III INFR)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

BARLETTI ALESSIO (SANTERENZINA)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOVAZZANO ADRIANO (BORGIO VEREZZI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

Espulso per doppia ammonizione, uscendo dal tdg, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e, a fine gara colpiva con un pugno al volto un componente della società avversaria, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)

Dopo l'espulsione di un proprio compagno, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata volontaria sul volto, senza provocare conseguenze lesive

BRAGLIA DAVIDE (CEPARANA CALCIO)

Dopo un contrasto con un avversario, reagiva da terra tirando un calcio sulla caviglia all'avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

TRAVERSARO LORENZO (CASARZA LIGURE)

CIANCIANAINI ENRICO (COLLI ORTONOVO)

DI FRANCO CRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRONDACCI GEOVANY (CEPARANA CALCIO) V.D.G.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAGLIANO ANDREA (ALTARESE)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

BARDI ALESSIO (MASONE)

PARODI MATTEO (MASONE)

GALLO FABIO (PLODIO 1997)

ROSSI GIANLUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GUZZO FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

PASTORINO FEDERICO (BORGORATTI)

POLANI MANUEL (BRUGNATO 1955)

FAVASULI JACOPO (CASTELNOVESE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

CHAHMI TARIK (CENGIO)

DROVANDI JACOPO (CEPARANA CALCIO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

CORNERO DAVIDE (LIDO SQUARE F.B.C.)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

DI CRISTO PIETRO (ROSSIGLIONESE)

LEVERATTO GIOVANNI (ROSSIGLIONESE)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

SETTI DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

LIBRERI SIMONE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CAPURRO EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARGANO MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BIRLIGA MIHAI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

FONJOCK DIVINE (ALBISSOLE 1909)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO)

CALZOLARI LORENZO (COLLI ORTONOVO)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

MARCON MATTEO (LIDO SQUARE F.B.C.)

RUFFA FRANCESCO (LIDO SQUARE F.B.C.)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

BARONI FABIO (MASONE)

MACCIO ENRICO (MASONE)

OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CABELLO JARA FABIO A. (ONEGLIA CALCIO)

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

SIMONI ALDO (RICCO LE RONDINI)

PICASSO SANDRO R. (RIESE)

RUSSO STEFANO (RIESE)

SAVONA SIMONE (RIESE)

BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SPORTELLI GIACOMO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

STALLA ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

EDDIBA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)

LEOTTA MARCO (ALTARESE)

GUEYE MOUHAMED (APPARIZIONE FC)

FRANCO RICCARDO (AREA CALCIO ANDORA)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

MOZZACHIODI SAMUELE (BRUGNATO 1955)

GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

SPINARDI LUCA (CENGIO)

FOUQADE SOUFIAN (CEPARANA CALCIO)

GIORGI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

BORGHINI MICHELE (IRON FOX AMEGLIESE)

CASANI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

CASTRO ENCARNACION WAGNER I. (MAROLACQUASANTA)

DIMPORZANO MICHELE (MAROLACQUASANTA)

CRAVIOTTO FILIPPO (MASONE)

BISIO ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

FRESIA FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)

MANITTO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

AVANDRO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

CALLEGARI LUCA (PANCHINA)

TURCANU ION (PANCHINA)

DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)

CORDANO ALBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GAMALERO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GREMO LEONARDO (RIESE)

ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)

ACTIS TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PESCIO MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

ZELATORE SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

NANNI FEDERICO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

SCAPIN EMANUELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)