Approvata variazione di spesa per completare il "Nino Ciccione" di Imperia

Per la Cittadella dello sport “Nino Ciccione” è stata approvata e adottata la modifica contrattuale con l’impresa appaltatrice dei lavori che comporterà un aumento di spesa di 17 mila euro.

Tutto è dovuto ad una serie di interventi da effettuare che sono stati individuati in corso d’opera. In particolare è previsto il rinforzo delle torri faro, la realizzazione della platea ad ancoraggio dei serbatoi irrigui.

Previsti anche il miglioramento del quadro elettrico principale, la sostituzione dei controtelai serramenti e nuove porte in pvc; la realizzazione di un varco di accesso per i mezzi di cantiere mediante la demolizione del muro di cinta esistente e successiva chiusura con grigliato; quindi il rivestimento tipo Odex per pozzo.

E ancora la modifica dei ponteggi; il ripristino delle griglie finestre su lato strada; il restauro di parte delle porte e delle finestre, quindi il risanamento di travi e muratura locali siti presso la “Curva Nord2. Prevista anche la riqualificazione della scalinata d’accesso pedonale al piazzale; la realizzazione massetto pavimento del locale bar; il sottofondo delle pavimentazioni piazzale in stabilizzato; l’allacciamento acque meteoriche a fognatura.