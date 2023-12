Genoa-mania anche a Savona: aperto il Christmas Store con Dragusin, De Winter e Matturro (FOTO E VIDEO)

Un appuntamento al quale ha preso parte il terzetto di difensori della rosa di mister Alberto Gilardino tra autografi, selfie e l'acclamazione dei tanti tifosi, in particolare giovani, in attesa già da qualche minuto prima dell'orario prefissato delle 16.

Un ulteriore segno del ritrovato entusiasmo nella tifoseria rossoblù, in particolare negli ultimi 2 anni circa da quando c'è stato il passaggio alla nuova proprietà: "Siamo contenti di vedere tanta gente che ci segue, anche allo stadio ci stanno sempre vicini. Tanti giovani? Il calcio è davvero per tutti".

"Mi sono trovato benissimo con compagni e mister - ha detto il giovane Under21 dei Diavoli Rossi - In Coppa Italia abbiamo dato tutto, non possiamo recriminare nulla. Col Monza sarà una gara difficile ma che possiamo vincere e ci prepariamo per provare a fare tre punti, con tanti tifosi al seguito è sempre bello giocare e questo ci dà lluna spinta in più. L'obbiettivo in queste quattro partite da qui alla fine dell'anno? Fare meglio possibile, partita per partita".