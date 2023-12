Finale, se ne va una figura storica del calcio locale: a 90 anni si è spento Giancarlo Ferrari

Saranno celebrati domani mattina, martedì 12 dicembre, alle ore 9.30 nella basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina, i funerali di Giancarlo Ferrari, figura storica per il mondo sportivo, e in particolare calcistico, finalese.

Ex dipendente Piaggio ormai in pensione, "Baffo" (così era conosciuto in città e nel mondo calcistico) era una delle memorie storiche del Finale calcio. Dirigente già dai tempi precedenti alla fusione con la Finalborghese nel 1995, aveva 90 anni e solo recentemente si era leggermente allontanato dalla vita societaria, senza tuttavia far mai mancare il proprio interesse verso la squadra.

Lascia i figli Carla ed Enrico, i generi Mario e Anni e i nipoti Francesco, Maria, Lara e Pietro.

"La società del Finale Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Ferrari per la perdita di Giancarlo Ferrari, storico dirigente del Finale" scrivono dal sodalizio di via Brunenghi.