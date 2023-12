Calciomercato. Il Millesimo ha un nuovo direttore sportivo, dalla Spotornese ecco Luca Lasio

Non c'è solo il calciomercato dei giocatori a imperversare in questa prima metà di dicembre, anche alcuni dirigenti stanno cambiando casacca durante questi giorni di riaassestamento per tanti club.

Un colpo importante per i propri quadri tecnici lo ha messo a segno il Millesimo, annunciando il nuovo direttore sportivo.

Dopo un anno e mezzo con la Spotornese, Luca Lasio assumerà infatti le redini della direzione sportiva del Millesimo.

Il comunicato:

"L'Asd Millesimo Calcio rinforza anche l’organigramma societario con l’arrivo di Luca Lasio, ex spotornese, che rivestirà il ruolo di direttore sportivo.