Rari Nantes Savona. Il presidente Polti archivia un 2023 da ricordare: "Al di là delle aspettative con un budget oculato" (VIDEO)

Da parte di Polti, in primis, l'orgoglio per i risultati raggiunti da una squadra costruita in maniera oculata, senza un budget che potesse prevedere spese pazze. "Raramente si riesce con pochi soldi ad ottenere grandi risultati - il commento del massimo dirigente biancorosso - Noi ci stiamo riuscendo alla grande, stiamo facendo qualcosa che va al di là di quelle che erano le nostre aspettative perché siamo passati in Coppa Italia, siamo arrivati primi nel girone di Euro Cup, siamo secondi in campionato e rimarremo secondi in campionato (chiaro il riferimento all'irraggiungibile Pro Recco ndr) però è già un grande risultato". Ben chiari anche gli auspici per il 2024: "Disputare la final 4 di Coppa Len e magari la finale del campionato italiano sarebbe per noi il top".