Calciomercato. Ufficiale, a Fabio Boveri il 32% delle quote del Novara

L’Ing. Massimo Ferranti cede il 100% delle quote a Blu Line Sport Management Srl, del legale rappresentante Marco La Rosa, che acquisisce il 34% delle quote; BF Srl, del legale rappresentante Fabio Boveri, che acquisisce il 32% delle quote; PLM Management Srl, del legale rappresentante Fatima Dehestany, che acquisisce il 34% delle quote.