Calcio, San Filippo Neri Yepp Albenga. Il bilancio della Juniores a inizio 2024: "Creato un ambiente che attira nuovi giocatori anche oltre il comprensorio ingauno"

Siamo giunti alla fine del 2023, intendiamo fare un resoconto dei progressi della nostra squadra per evidenziare l’enorme sforzo profuso sia dai ragazzi che dalla società nelle persone del Direttore Sportivo Antonio Capezio e del mister Andrea De Grande che insieme a un giovane staff si sono buttati a capofitto in questa nuova esperienza. La rosa dei giocatori si è completata a fine agosto quando ragazzi di diverse hanno deciso di sposare questo progetto, chi per seguire il mister, chi per continuare il lavoro intrapreso l’anno scorso e chi infine ha reputato di dar maggiore valore all’ambiente umano rispetto al valore tecnico. Fin da subito si è cercato di trasmettere serenità e ambizione per la nuova stagione che si sarebbe aperta, non nascondiamo le difficoltà iniziali nel doversi allenare in campi non di certo invidiabili o con disponibilità economiche rilevanti, ma anche in questi casi hanno prevalso la passione verso lo sport e l’intento societario di mettere al centro prima la persona. Dopo alcune settimane di preparazione tecnica/atletica congiuntamente alla Prima squadra guidata dagli allenatori Davide Torregrossa e Davide Roti Roti, la squadra si è radunata intorno allo staff di De Grande che ha messo a disposizione sette persone di ogni estrazione sociale e provenienti da differenti realtà, proprio con l’intento di curare ogni dettaglio nella vita di squadra. È’ stato fondamentale seguire con attenzione le trame burocratiche per allestire una rosa competitiva; quindi, è doveroso ringraziare Roberta Chirivì e Pietro Gianetti per l’impegno profuso, proseguendo troviamo l’area tecnica gestita in primis dall’allenatore De Grande in simbiosi con il vice Diego Oddone, il preparatore atletico Riccardo Chirivì e il tattico Antonio Iemma. Dal punto di vista tecnico e di risultati sportivi, a oggi 2 gennaio, la squadra può vantare tre sconfitte, due pareggi e quattro vittorie, vorremmo sottolineare che è stato significativa la vittoria contro la compagine Golfo Dianese che da anni domina questo campionato, inoltre un pareggio notevole nel derby che mancava da anni contro il Pontelungo. Il più grande risultato finora è essere riusciti a creare un gruppo di ragazzi rispettosi e competitivi, premiando il connubio di chi ha scelto di proseguire con noi e gli ultimi arrivati, ma anche creando un ambiente che a oggi attira giocatori da tutto il comprensorio e non solo. Una testimonianza tangibile è stato l’arrivo dell’estremo difensore Filippo Anfosso dalla Sanremese calcio. Infine ci teniamo particolarmente a dar voce ai ragazzi stessi, quindi riportiamo la dichiarazione del capitano Luca Bottiglieri: “ Ho scelto di continuare a sposare questo progetto, nonostante la stagione scorsa non sia stata rosea, ma ho insistito perché grazie ai nuovi innesti e a una rinnovata mentalità il campo ci sta dando ragione con risultati storici per me e i miei compagni; prima di essere giocatori siamo amici e abbiamo creato un legame familiare, condividendo sul terreno di gioco le nostre emozioni e ambizioni soprattutto, ci tengo a ringraziare tutti e rassicuro la società perché questa squadra non è sazia, intendiamo procedere spediti senza far sconti a nessuno”. Per ultimo, ma non per importanza le parole del vicecapitano Andrea Perazzo:” Ho deciso di buttarmi in questa avventura, senza troppi indugi, un’po’ dalla voglia di cambiare ambiente e di trovare nuovi stimoli nel mio futuro calcistico, insieme a molti dei mie ex compagni ci siamo introdotti nello spogliatoio della SanFilippoYepp, senza far passare troppo tempo siamo diventati protagonisti di una prima parte di stagione in forte crescendo; ci siamo amalgamati bene con lo staff e abbiamo appreso le chiare indicazioni del mister, in particolare ho apprezzato le ultime due sfide, in quanto sono soddisfatto dei miei compagni dato il grande gioco espresso sia tatticamente sia nella cura dei dettagli. Infine, sono fiducioso che ci sarà un ampio margine di crescita collettivo, mai dire mai.”