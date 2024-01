Savona, per la copertura della seconda vasca della Zanelli il Comune pensa ad un project financing

Passa dalla valutazione dell'importo complessivo dell'investimento e dalla fattibilità del progetto la realizzazione della copertura della seconda vasca della piscina Zanelli. A causa delle risorse ridotte Palazzo Sisto sta infatti procedendo con la realizzazione delle due nuove vasche scoperte: una da 25,00 x 12,50 metri con profondità variabile da 1,80 – 3,05 metri, una vasca piccola da 12,50 per 6 metri profondità 0,70 – 0,80 metri; spogliatoi per gli uomini e spogliatoi per le donne; un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta, un deposito 4 uno spazio medico.

Le risorse della copertura potrebbero arrivare da un project financing per cui potrebbe proporsi la Rari Nantes. La società, infatti, sta facendo una valutazione dell'ammontare dell'investimento complessivo che, in base al projcet financing, verrebbe ammortizzato con l'affidamento della gestione dell'impianto.

Nell'ipotesi di copertura si valuterebbe quella con pannelli fotovoltaici per riscaldare l'impianto con energia green e sarebbe prevista anche una nuova palestra per gli atleti e la copertura con pannelli fotovoltaici, come avverrà per il vecchio lotto per il quale il comune ha affidato in via definitiva i lavori di installazione alla società Elettroeuropa di Quiliano.