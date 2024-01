Calcio, Carcarese. Brignone centravanti ed è subito match winner contro il Legino: "Una buona prova, confermiamoci contro il Pontelungo" (VIDEO)

Ecco le dichiarazioni di Francesco Brignone, autore della doppietta che ha permesso alla Carcarese di espugnare 2-1 il Ruffinengo di Legino.

“Abbiamo disputato un buona partita, una vittoria meritata. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create, all’intervallo ci siamo detti di continuare così e per fortuna nella ripresa i gol sono arrivati. Ora lavoreremo come sempre per preparare la partita di domenica con il Pontelungo, l’obiettivo è vincere. A chi dedico la mia doppietta? Ai compagni, alla mia famiglia e alla mia fidanzata”.