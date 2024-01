Calcio, Celle Varazze. Le civette recuperano e vincono a Finale. Monteforte: "Se rispettiamo le nostre caratteristiche siamo forti, ma questi ragazzi non mollano mai" (VIDEO)

I complimenti al Finale ma anche la consapevolezza di avere ancora ulteriori margini di miglioramento.

La vittoria del Celle Varazze al Borel ha fatto lasciare con il sorriso l'impianto di via Brunenghi a mister Luca Monteforte, seppur in termini di continuità di gioco le civette sono incappate in un vero e proprio black out.

Il tecnico ha però sottolineato il carattere dei biancoblu, pronti a scendere in campo nella ripresa con l'obiettivo, poi centrato, di ribaltare il vantaggio dei giallorossi.