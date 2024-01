Calcio. Fabio Fossati sbarca in una big, l'ex tecnico dell'Albenga è il nuovo tecnico del Livorno

"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver raggiunto un accordo per affidare la conduzione tecnica della prima squadra all'allenatore Fabio Fossati, 51 anni, nella prima parte di questa stagione sulla panchina dell'Albenga, nel girone A di Serie D, dove è stato esonerato al termine del girone d'andata con la squadra al terzo posto in classifica, dopo 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in 19 partite.