Il gol di Totaro ha portato in dote alla San Francesco Loano non solo tre punti, ma anche un bell'allungo in classifica.

La sconfitta della Sestrese a Ventimiglia ha riportato a sei le distanze sui verdestellati, scavalcati di una lunghezza dal Celle Varazze.

Mister Cattardico come sempre predica calma e concentrazione, mantenendo tutte quelle caratteristiche che hanno permesse fino ad oggi ai rossoblu di dominare il girone.