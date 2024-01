Calcio. Hat trick Piacentini, il Legino espugna 3-2 il Ponzo

Match da grandi firme ieri pomeriggio al Ponzo, dove il Legino è riuscito a mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta della scorsa settimana contro la Carcarese.

Grande mattatore Riccardo Piacentini che, con una tripletta, ha messo il freno alle ambizioni di rimonta del Bragno.

Dopo il gol a metà primo tempo, la partita è esplosa nell'ultima mezz'ora, con Di Martino prima e Jovanov poi a riequilibrare per due volte la situazione.

La gioia del pareggio per il team valbormidese, in 10 per l'espulsione di M. Rizzo, è però durata un giro di orologio, con l'ex bomber di Savona e Albissola nuovamente pronto a far pendere la bilancia da parte dei verdeblu.

Il Legino resta a quattro punti dal quinto posto, mentre il Bragno rimane quintultimo a quota 16.

BRAGNO - LEGINO 2-3

Marcatori: 21’ Piacentini, 66’ Di Martino, 71’ Piacentini, 84’ Jovanov, 85’ Piacentini.

Bragno: Rizzo M., Puglia, , Brignone, Turco, Osman, Amud, Risso, Rizzo S., Laudando, Di Martino, Jovanov.

A disposizione: Tubino, Cirio, Bovio, Marini, Monni, Bignoli, Richero, Gamba, Negro.

Legino: Pastorino, Crocilla, Lingua, Cappannelli, Garzoglio, Ciolina, Vezzolla, Donna, Piacentini, Macagno, Revello.

A disposizione: Canciani, Cancellara, Perata, Casu, Tobia A., Merica, Semperboni, Del Nero, Ferrara