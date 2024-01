Calcio. Serie D. Tanti lampi e poco più, Vado - Albenga finisce 1-1

VADO - ALBENGA 1-1 (Valagussa 26', Legal 44')

50' FINISCE QUA, 1-1 AL CHITTOLINA

49' JEBBAR! RESPINGE FRESIA SUL TIRO, ANGOLO ALBENGA

46' prova il jolly da fuori Cannistrà, tiro altissimo

45' quattro di recupero

44' Cenci ad un passo dal 2-1, tiro dal limite che termina sul fondo

40' angolo Vado, Opoku e Pera di forza sull'esterno sinistro

39' ultimi cambi per le due squadre. Nel Vado Ferrieri - Pera, per l'Albenga Di Stefano - Vari

37' davvero poche le azioni degne di nota, ora ci prova anche Tesio da fuori, tentativo a lato

35' riprova la bordata Venneri, stavolta blocca a terra Fresia

28' ammonito anche Cannistrà

27' giallo per mister Aiello dopo uno scambio di parole con Donaggio. Cambi Vado: Opoku e Cenci al posto di Mele e Spanu

23' lancio per Merkaj che arriva al tiro, blocca Bisazza ma è tutto fermo per fuorigioco

21' il primo giallo della gara va a Pellicanò

16' altro cambio: Pellicanò per Destito, prova sufficiente del classe 2006

14' Moscatelli al posto di Legal nell'Albenga

11' Merkaj! Grande riflesso di Bisazza sul tiro da posizione defilata dall'interno dell'area, sta crescendo il Vado in questi ultimi minuti, prima altra bella trama

8' Valagussa anticipa Venneri e porta palla, sfera poi a Donaggio che dal limite incrocia, palla sul fondo

7' sbaglia il controllo in area Spanu, azione che si poteva chiudere con un tiro per il Vado

4' Bordata da fuori stupenda di Venneri, palla dritta sulla traversa!

16:01 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

45' termina la prima frazione

44' PAREGGIA L'ALBENGA CON LEGAL! Cross dalla destra respinto, palla che finisce sulla sinistra a Mukaj che rimette dentro, dopo un rimpallo, la palla finisce a Legal che trafigge Fresia col destro

43' imbestialito Cottafava con Capra: "Stai passeggiando"

42' seconda punizione concessa dal Vado all'altezza della panchina dell'Albenga, falli evitabilissimi

34' bella triangolazione nello stretto da parte dell'Albenga, arriva al tiro Di Stefano, ma il suo tentativo di punta non impensierisce Fresia

30' soluzione di prima tentata da Berretta, tentativo timido come la reazione dei bianconeri

28' vantaggio che arriva un po' a sorpresa, nessuna delle due squadre aveva preso il controllo della sfida, ma come raccontato in precedenza, i rossoblu avevano iniziato lentamente ad affacciarsi piu spesso in avanti

26' DAL CORNER ARRIVA LA ZAMPATA AL VOLO DI VALAGUSSA: VADO AVANTI

25' sta provando a premere il Vado, ora corner per i rossoblu

17' bella ripartenza del Vado guidata da Donaggio, poi l'apertura a sinistra verso Capra, il sette serve poi Spanu, bravo Bisazza ad uscire

15' leggermente meglio l'Albenga in questa prima fase, ancora da trovare le giuste misure in casa rossoblu

14' Vado in campo col tridente Capra - Donaggio - Merkaj, novità anche quella di Ferrieri al posto di Opoku sulla destra

7' ancora Albenga in avanti, azione che si conclude con il tiro di Venneri che termina altissimo

6' proprio Destito, diagonale che termina sul fondo dopo un bel lancio in avanti e la sponda di Berretta

3' sorpresa nell'Albenga, Aiello lancia titolare il classe 2006 Destito, confermato Mele nel Vado

2' subito un tiro di Merkaj dal limite respinto

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

VADO: Fresia, Codutti, Cannistrà, Capra, Donaggio, Merkaj, Mele, Casazza, Ferrieri, Valagussa, Spanu

A disposizione: Romano, Cenci, Manes, Opoku, Fatnassi, Peretti, Calcagno, Pera

Allenatore: Cottafava

ALBENGA: Bisazza, Mukaj, Legal, Galliani, Venneri, Nesci, Jebbar, Berretta, Tesio, Destito, Di Stefano

A disposizione: Facchetti, Moscatelli, Diagne, Giudice, Mulè, Pellicanò, Vari, Vasiunin, Castiglione

Allenatore: Aiello

Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)

Assistenti: Emanuel Luigi Amorello (Pesaro) - Alberto D'Ovidio (Pesaro)